Borsa: Milano tiene con Banco, giù Fca

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Piazza Affari si appiattisce in finale di seduta e chiude in rialzo frazionale (+0,06%), in linea con l'andamento claudicante dei listini europei che non sono riusciti a riprendersi dal tonfo della vigilia, scontando i timori per i nuovi dazi americani e i deludenti indici pmi sui servizi in Europa e negli Usa.

A Milano è continuata la corsa di Banco Bpm (+2,6%) mentre si ritorna a parlare di risiko bancario. Bene anche Diasorin (+2,3%), Italgas (+2,1%), Campari (+1,8%), Fineco (+1,6%) e Nexi (+1,3%). Acquisti su Mediobanca (+1,2%) con il mercato che aspetta di conoscere le nuove mosse di Leonardo Del Vecchio.

Pesano sul listino i cali di Fca (-1,4%), Eni (-1,1%) e Buzzi (-1%). Deboli anche Unipol (-0,6%), Unicredit (-0,6%) e Pirelli (-0,5%) mentre fuori dal Ftse Mib sono andati male Risanamento (-5,7%) e Salini Impregilo (-2,8%), alla vigilia dell'assemblea sull'aumento di capitale.