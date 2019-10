Borsa: Milano in rialzo (+0,6%)

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - In rialzo la Borsa di Milano (+0,59%), dopo un'apertura piatta, seguita alla forte perdita in chiusura del giorno prima, mentre sono attesi gli indici Markit pmi dei servizi e domani il rapporto deficit-Pil per il secondo trimestre. A trainare i guadagni le banche, malgrado lo spread in salita verso 146 e il rendimento del decennale italiano allo 0,88%. In cima al listino principale Banco Bpm (+2,4%), ma non Ubi (+0,1%) e vanno bene Intesa (+0,4%) e Unicredit (+0,5%), così come Mediobanca (+0,6%), tra le ipotesi di un futuro rafforzamento di Del Vecchio. In positivo Tim (+0,9%) e Stm (+1,7%), insieme a energia e utility, con Terna (+0,9%), Hera (+0,8%), Enel (+0,5%). Non teme i dazi Campari (+1,6%). Stentano i petroliferi come Eni (-0,7%), col greggio piatto (wti -0,06%), insieme a Pirelli (-0,5%). Contrastate le auto, con Fca in perdita (-0,5%) e guadagni per Ferrari (+0,7%). Rimbalzano Moncler (+1,6%) e Ferragamo (+0,5%) e ancora bene intonata Safilo, sull'idea che possa diventare preda di Kering.