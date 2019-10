Borsa: Europa sale, non Londra (-0,2%)

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - In rialzo, nonostante l'Asia in negativo, le principali Borse europee, il giorno dopo una chiusura in forte calo, sui timori dei dazi Usa e di una recessione globale. Fa eccezione Londra (-0,2%), nell'incertezza di una Brexit senza accordo. Le migliori sono Parigi (+0,8%) e Madrid (+0,5%), entrambe con gli indici Markit pmi dei servizi di settembre in calo, seguite da Milano (+0,3%) con l'indice Markit pmi dei servizi a settembre in crescita. Chiusa per festività Francoforte. Attesi dagli Usa dati su disoccupazione e ordini industriali di agosto, ma soprattutto, domani, l'intervento del presidente della Fed.

In ordine sparso le banche: guadagni per Banco Bpm (+2%) e le polacche Powszechna (+2%) e Bank Polska (+1,6%) dopo le rassicurazioni del ministro delle finanze in vista della decisione della Corte europea su presunte irregolarità sui mutui non in valuta locale, perdite per Barclays (-1,1%), Caixa (-1%), Cybg (-0,9%). Patiscono le auto, con Renault e Fca (-0,7%), Peugeot (-0,6%) e Fca (-1,3%).