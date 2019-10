Borsa: Europa fiacca con indice pmi

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Le Borse europee sono fiacche a metà giornata, scoraggiate dai dati deludenti sui servizi in Europa che contribuiscono a offuscare le prospettive per l'economia, su cui pesano già molti rischi, dai dazi alle proteste a Hong Kong fino alla Brexit. Milano avanza dello 0,15%, Parigi dello 0,5% mentre Londra cede lo 0,56% e Francoforte è chiusa. Poco mossi anche i future su Wall Street, in attesa dell'indice pmi sui servizi. Lo spread Btp-Bund è invariato a 144 punti base mentre i rendimenti dei titoli di Stato scendono a livello globale, con il decennale italiano allo 0,85%.

A Piazza Affari continua la corsa di Banco Bpm (+2,64%), in scia alle speculazioni sul risiko che potrebbe coinvolgere anche Ubi (+0,55%). Mediobanca sale dell'1,67%, con i rumor su una possibile scalata di Del Vecchio. Bene anche Diasorin (+2,46%), Italgas (+2,1%), Moncler (+2,1%) e Nexi (+2,2%) mentre vanno male Fca (-1,66%), Pirelli (-1,49%), Buzzi (-1,3%) e Unipol (-1,3%), con gli investitori preoccupati dall'escalation dei dazi.