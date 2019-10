Arriva il fly sharing, una app per condividere l'aereo

Arriva da Torino il fly sharing. Si chiama FlyFreeAirways la start up innovativa che ha elaborato una piattaforma, gestibile da web o cellulare con una App, per la condivisione dei piccoli voli privati di business e per turismo, presentata in anteprima a Matera a Heroes, il più importante festival mediterraneo su innovazione e impresa. A fondarla Francesco D'Alessandro, imprenditore e segretario di Feditalimprese Piemonte che definisce la sua 'creatura' "una vera e propria piattaforma multicanale per la condivisione tratta per tratta dei voli on demand".

La prima tratta operativa di sarà Torino-Milano-Roma con possibilità di toccare tutti gli aeroporti intermedi o vicini e di personalizzare i voli. "Voli - spiega D'Alessandro - organizzati appositamente per gli imprenditori che necessitano di un servizio puntuale e di alta qualità ma low cost e prenotabile in qualsiasi momento anche comodamente dalla scrivania o dalla poltrona di casa". Un servizio che, sfruttando le oltre 600 piste di atterraggio per piccoli voli, permette di viaggiare velocemente con un aereo completamente a propria disposizione.