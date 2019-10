Upb valide stime Def, ma rischi su Pil

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - L'Ufficio parlamentare di bilancio "valida le previsioni tendenziali per gli anni 2019-2020 trasmesse dal Mef lo scorso 19 settembre, pur sottolineando la presenza di significativi fattori di rischio sulla crescita reale del Pil". Lo si legge in una nota dell'Upb, che nota "forti rischi" per lo scenario macroeconomico di breve termine dell'Italia fra cui "la guerra commerciale globale", le attese di recessione per la Germania, e "l'incertezza sulla Brexit".