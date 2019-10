Deutsche Bank, arriva la corporate bank

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Deutsche Bank ha annunciato la nascita anche in Italia della nuova corporate bank, creata nell'ambito del piano di riorganizzazione globale dell'istituto, e la nomina di Paolo Maestri, già a capo del global transaction banking italiano, a responsabile della divisione per il Paese.

La corporate bank è il principale hub di servizi e prodotti dedicati alle aziende e offre soluzioni integrate alle tesorerie e ai dipartimenti finanziari di imprese, clienti commerciali e istituzioni finanziarie. A livello globale, la divisione gestisce depositi per oltre 200 miliardi di euro e processa ogni giorno transazioni finanziarie per un trilione di euro.