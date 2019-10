Borsa:Milano chiude in rosso come Europa

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - I timori di una Brexit senza accordo, lo spettro di dazi Usa su beni europei e il taglio delle stime del Pil della Germania, provocano uno scossone sulle Borse europee con Milano (-2,87%) tra i peggiori listini. A Piazza Affari soffrono le banche e gli altri titoli che risentono di una eventuale uscita hard del Regno Unito dall'Unione europea. Sul fronte del titoli di stato lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in rialzo a 144 punti.

In fondo al listino principale soffre Tim (-5,4%). Andamento negativo anche per Amplifon e Atlantia (-4,3%). Seduta in rosso per le banche con Unicredit (-4%), Intesa (-2,4%), Bper (-1,5%).

Concludono le contrattazioni in calo anche Ubi (-1,5%) e Banco Bpm (-0,2%), dopo un avvio in positivo sull'idea di una possibile aggregazione.

Giornata negativo per il settore delle auto con Ferrari (-3,9%), Pirelli e Cnh (-3,2%) e Fca (-2,7%). Male i titoli legati al petrolio con Tenaris (-4,1%) ed Eni (-3%). Bion On entra agli scambi verso la chiusura e cede il 10%.