Borsa Milano peggiora (-1%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Piazza Affari amplia le perdite (-1,03%) con gli altri listini europei per il taglio delle stime sul Pil della Germania dagli istituti economici tedeschi. Male Francoforte (-1,25%) e Parigi (-1,61%) mentre le proposta alla Ue sulla Brexit zavorra la sterlina e Londra (-1,9%). Dopo il deludente dato sulla manifattura negli Stati Uniti in serata i futures sui listini Usa sono in calo. A Milano sullo scenario di un consolidamento sono in controtendenza Ubi (+1,27%) e Banco Bpm (-2,69%), seguite da Fineco (+0,98) e Bper (+0,31%). Resta sotto pressione Pirelli (-2,5%) cui si sono affiancati Tim (-2,26%) e nella moda Ferragamo (-2,25%) e Moncler (-1,92%) penalizzate come i big francesi Lvmh (-2%) e Kering (-2,9%) della frenata (-23% ad agosto) delle vendite retail a Hong Kong per le proteste. Safilo (+8,45%) brilla invece per un ipotizzato interesse da parte di Kering. Sull'Aim intanto Bio-on non riesce a far prezzo all'indomani del crollo legato alla semestrale.