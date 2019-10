Borsa Milano cede con Pirelli,Juve corre

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Piazza Affari si muove in calo, in linea con gli altri listini del Vecchio Continente. L'indice Ftse Mib cede lo 0,64%, appesantito dai titoli industriali che risentono dei deludenti dati Ism sulla manifattura negli Stati Uniti, a partire da Pirelli (-2,14%), Tenaris (-1,97%), Prysmian (-1,77%), Leonardo (-1,55%) e Cnh (-1,5%), quest'ultima all'indomani dell'annunciata chiusura degli stabilimenti di Torino e di Pregnana Milanese.

Sul fronte opposto capeggia la Juventus (+0,87%) grazie alla vittoria contro il Bayer Leverkusen, davanti a Ubi Banca (+1%) che continua a beneficiare dell'apertura di Giuseppe Castagna, a.d di Banco Bpm (-0,08%), su una futura eventuale fusione. Tra i pochi titoli in rialzo anche Nexi (+0,65%) e Fineco (+0,44%).

Fuori dal paniere principale Risanamento (-0,5%) non beneficia della formalizzazione della vendita del complesso Sky di Santa Giulia a Lendlease.