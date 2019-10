Borsa: Europa giù dopo Wto, Milano -1,7%

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Le Borse europee scivolano ancora dopo il Wto che ha stabilito che gli Usa potranno imporre dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus.

L'indice d'area stoxx 600 cede il 2,1%. La peggiore è Londra (-2,6%), ma soffrono anche Parigi (-2,2%), Francoforte (-1,8%), Madrid e Milano (-1,7%).