Sindacati, sciopero 8 ore Fca Cassino

Sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni dopo l'incidente mortale accaduto questa notte nello stabilimento Fca di Cassino, costato la vita ad un operaio di 40 anni. Lo stop è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic e Uglm con le Rsa dello stabilimento. La salute e la sicurezza sul lavoro sono "un diritto imprescindibile. Non si può e non si deve morire durante il lavoro", affermano i sindacati, esprimendo "cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima". L'incidente mortale è avvenuto nella notte nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano (Frosinone), nel reparto presse a freddo. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica.