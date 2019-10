Parte il tavolo al Mise su Pernigotti. Ieri la cessione del ramo gelati

Al via il tavolo al Mise per salvare la Pernigotti. La settimana scorsa, a tre giorni dalla scadenza prevista per oggi la firma dei contratti che avrebbero dovuto rilanciare la produzione dello stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), la proprietà turca della storica azienda dolciaria italiana ha comunicato alla cooperativa torinese Spes il recesso dal contratto preliminare per la cessione del comparto cioccolato-torrone. Una "doccia fredda", come la definisce la stessa cooperativa, a poche ore dalla rottura delle trattative tra il Gruppo Toksos e Giordano Emendatori per la cessione a quest'ultimo del comparto gelati. Sono Scricchiolati, così i due pilastri su cui si basava il piano di salvataggio della fabbrica, annunciato a inizio agosto dall'allora ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.

Preoccupazione tra i lavoratori dopoquanto accaduto come spiega Piero Frescucci Rsu Uila-Uil Pernigotti.

Frescucci (Rsu): 'Su Pernigotti è successo tutto e il contrario di tutto'

Ieri intanto l'azienda ha annunciato la cessione del ramo gelati al Gruppo Optima, un'operazione i cui particolari saranno illustrati al tavolo di oggi, dove sarà presente anche la Regione Piemonte, che si era detta pronta a intervenire anche attraverso il worker buyout, per aiutare i lavoratori a fare una cooperativa e a rilevare la società.