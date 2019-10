Credit Suisse:dimissioni dopo scandalo spie

Il Chief operating Officer di Credit Suisse, Pierre Olivier Bouee, si è dimesso dopo aver ammesso di aver agito di sua iniziativa per pedinare e spiare l'ex top manager e suo superiore Iqbal Khan, passato alla rivale Ubs.

Bouee ha così scagionato l'ad di Credit Suisse Tidjane Thiam, i cui rapporti con Khan si erano deteriorati anche dopo una lite in una festa nella sua casa (i due sono vicini). Ma il cda non ha rilevato indicazioni che avesse approvato la decisione.

Dimissioni anche per il capo della sicurezza del gruppo.