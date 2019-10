Cambi:euro parte in calo a 1,088, -0,13%

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Partenza in calo per l'euro che ieri aveva toccato i minimi degli ultimi 8 anni (per poi recuperare) sulla scia delle previsioni negative per l'economia tedesca. La moneta unica, nei primi scambi, segna quota 1,088 (-0,13%).

Ribasso anche per la sterlina (-0,11%) a 1,227. In Asia lo yen guadagna qualche posizione a 108,2 (+0,17%).