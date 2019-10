Borsa Milano in calo con banche,Atlantia

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Giornata in negativo per Piazza Affari (Ftse Mib +0,81% a 21.927 punti) penalizzata, come il resto delle Borse europee, dai dati dell'indice manifatturiero deludenti tanto in Europa che negli Stati Uniti con quest'ultimo che ha inciso su un mercato già debole. Le vendite riguardano più di tutti i bancari nonostante lo spread poco mosso (142 punti). Tra i cali maggiori Mps (-1,96%). Resistono, invece, Banco Bpm (+1,17%) e Ubi (+0,62%) dopo che il ceo del Banco, Giuseppe Castagna, ha aperto a una fusione tra le due banche pur in assenza di trattative formali. Male Atlantia (-2,43%) mentre si va verso la revoca della concessione. Pesante anche Cnh (-1,44%) con la trasformazione della fabbrica di San Mauro Torinese in centro logistico 4.0 e lo stop alla produzione anche a Pregnana Milanese. Fuori dal paniere principale soffre Bio-on che sospesa per gran parte della seduta dopo la semestrale i cui ricavi sono pesantemente sforbiciati, alla fine cede quasi il 48%.