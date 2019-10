Borsa: Europa resta debole,MIlano +0,34%

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Le Borse europee si confermano deboli dopo l'apertura di Wall Street. Sul Vecchio Continente pesano i dati deludenti sul comparto manifatturiero e l'inflazione che rallenta inaspettatamente. Poco mossa Londra (-0,02%) mentre non c'è ancora nessuna proposta dal Regno Unito sul backstop della Brexit. E lo sono anche Parigi (-0,18%) e Francoforte (-0,10%) con quest'ultima che paga anche i nuovi segnali negativi dell'economia tedesca con l'indice Markit manifattura che è sceso ai minimi dal 2009. Milano tiene in territorio positivo (Ftse Mib +0,34% a 22.186 punti) con in Banco Bpm (3,1%) e Ubi (+2,25%) sempre in luce dopo che il ceo del Banco, Giuseppe Castagna, ha aperto a una fusione tra le due banche pur in assenza di trattative formali.

E sulla scia si conferma il buon passo di Bper (+1,64%), Unicredit (+163%)) e Fineco (+1,44%). Sotto vendita Atlantia che cede l'1,85% mentre è in corso il procedimento per la revoca della concessione. LO spread tra btp e bund è in area 138 punti base.