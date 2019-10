Borsa Europa debole con pmi, male i bond

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Borse europee deboli in scia ai dati deludenti sul comparto manifatturiero del Vecchio Continente, con l'indice pmi Markit sceso ai livelli più bassi dall'ottobre del 2012 e l'inflazione che rallenta inaspettatamente. Londra cede lo 0,4%, Parigi e Francoforte lo 0,2% mentre solo Milano tiene la parità (+0,3%), sostenuta dalle banche, con le promesse spose Banco Bpm (+3,4%) e Ubi (+2,6%) in testa ai rialzi.

Positivi, invece, i future su Wall Street nonostante un quadro geopolitico pieno di insidie, dall'impeachment di Trump alle proteste di Hong Kong passando per la Brexit.

Vendite anche su tutti i bond sovrani, che scontano i timori per la peggior asta di titoli giapponesi in tre anni, in scia alla possibilità che la Banca centrale riduca gli acquisti e al piano del fondo pensione governativo di comprare più debito estero. Il rendimento del Btp sale allo 0,85%, in rialzo di circa 4 punti base, al pari dei titoli tedeschi e francesi. Il treasury avanza di 6 punti base e il decennale britannico di 7.