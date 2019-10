Borsa: Europa cauta, solida Milano

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Pochi movimenti sui mercati azionari europei in attesa anche dell'intervento del presidente della Bce Mario Draghi nel pomeriggio ad Atene: dopo un avvio marginalmente positivo, Londra, Francoforte e Parigi ondeggiano attorno la parità. Milano (Ftse Mib +0,7%) è la migliore, sostenuta anche dalle schiarite sulla manovra del governo e dal settore bancario come Madrid (+0,3%).

In Piazza Affari, in particolare, sempre molto bene Banco Bpm e Ubi, che salgono del 3,6% e del 3%, con Bper e Unicredit che crescono di oltre un punto e mezzo. Sempre tonica Mediaset (+1,4%), in calo di qualche frazione Atlantia, Italgas e Poste italiane.