Lavoro: disoccupazione agosto al 9,5%

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Ad agosto il tasso di disoccupazione scende al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta del minimo dal novembre del 2011, quindi da quasi otto anni. Ad agosto la disoccupazione giovanile (15-24anni) cala di 1,3 punti percentuali su base mensile, portandosi al 27,1%. Lo rileva l'Istat. E' il tasso più basso da agosto del 2010, ovvero da nove anni. Ad agosto 2019 la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto a luglio. Si riscontra su base mensile un aumento per gli ultracinquantenni (+34 mila) mentre cala nelle altre classi d'età, in particolare tra i 15-24enni (-23 mila). Guardando al tipo di occupazione c'è una crescita dei dipendenti, soprattutto permanenti (+27 mila); diminuiscono invece gli indipendenti (-33 mila). Quanto al tasso resta al massimi storici, già toccati nei mesi scorsi (59,2%).