Ferretti: in Borsa tra 2,5 e 3,7 euro

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Gli yacht di lusso vanno in Borsa.

Ferretti ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta) e fissato una 'forchetta' per l'Ipo (solo per investitori qualificati) tra 2,50 e 3,70 euro per azione e corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 727 e 1.076 milioni.

Sul mercato, spiega una nota, sarà collocato il 30% del capitale sociale in parte rinvenienti da un aumento di capitale, in parte messe in vendita dall'azionista Ferretti International Holding (per massime 40 milioni di azioni) e dall'azionista F Investments (per massime 7 milioni di azioni).

(ANSA).