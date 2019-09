Borsa:Asia paga 'guerra fredda' Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 30 SET - La settimana si apre sui mercati in Asia con il segno meno. L'indice Msci Asia Pacific ha perso lo 0,2%, Tokyo lo 0,56%, Shanghai -0,37% e Shenzen -0,46%. Su tutte pesano i timori per una nuova 'guerra fredda' tra Usa e Cina che dai dazi si sposterebbe sui mercati finanziari con il delisting di grandi società di Pechino oggi quotate sulle piazze americane. Utility, auto e titoli del settore farmaceutico sono tra i più colpiti dalle vendite mentre in un suo report Moody's ha indicato il mercato farmaceutico cinese "una riserva di crescita per l'intero settore globale" che andrà a "mitigare il rallentamento della crescita in alcuni mercati maturi, come gli Stati Uniti e l'Europa". Le incertezze sull'escalation nelle controversie tra Usa e Cina rendono i mercati vulnerabili, commentano gli operatori.