Borsa: Milano sale (+0,46%) con banche

(ANSA) - MILANO, 30 SET - In rialzo Piazza Affari (+0,46%), spinta dalle banche, con lo spread tra Btp e Bund a 139.

Guadagnano Banco Bpm (+1,7%) col ceo ottimista per il nuovo piano, Ubi (+0,7%) e Intesa (+0,6%). Per le utility e l'energia sono in salita Terna (+1,4%), Enel (+1,1%) e Italgas (+0,8%).

A svettare sul Ftse Mib sono Buzzi Unicem (+1,8%), Poste (+1,6%), Juve (+1,4%) e Prysmian (+1,3%). Tiene Tim, la settimana dopo le dimissioni del presidente e col recente accordo con Chili sui film on demand.

In negativo col calo del greggio (wti -0,5%) è Pirelli (-2%), come Tenaris (-0,5%), mentre tiene Saipem (+0,5%). Non brilla Stm (-0,5%), come il resto dei semiconduttori nel Vecchio continente. Mediaset cede lo 0,3% in attesa dei conti.