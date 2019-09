Borsa: Milano positiva con Juve e banche

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Piazza affari, con i dati sulla disoccupazione che hanno fatto segnare i minimi dal 2011, ha chiuso in positivo (+0,41%), dopo un avvio incerto. Come il resto d'Europa ha guadagnato smalto sull'onda dell'andamento positivo di Wall Street, nonostante le tensioni sui dazi con la Cina e le annunciate proteste a Hong Kong che hanno frenato l'Asia, con una ricaduta sul lusso per Moncler e Ferragamo (-0,5%).

A trainare il Ftse Mib, con lo spread chiuso poco sopra 139, sono state le banche, come Banco Bpm (+1,9%) con l'ottimismo per il prossimo piano, Ubi (+0,8%) e Intesa (+0,69%). A brillare anche Juve (+2,2%), Buzzi Unicem (+2,1%) come il resto dell'immobiliare e costruzioni, con balzi di Risanamento (+4,3%) e Astm (+3,6%), infine Poste (+1,6%). Bene utility e energia, con guadagni per Terna (+1,4%) e Enel (+0,9%). Su Tim (+0,7%) la settimana dopo le dimissioni del presidente e con l'accordo con Chili sui film on demand. Il calo del greggio invece ha penalizzato Pirelli (-2%) e Tenaris (-0,5%).