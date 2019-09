Borsa Milano gira in rialzo con Enel

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Si alleggerisce la pressione sulla Borsa di Milano (+0,18%) che gira in rialzo con Banco Bpm (+1,69%) che accelera, Tim che si rafforza (+0,3%) ma soprattutto Enel che inverte rotta (+0,16%). Le banche sono ben intonate, brilla Unicredit (+1,04%), bene Finecobank (+0,94%), Intesa Sanpaolo (+0,7%), Ubi Banca (+0,9%).

Fuori dal listino principale in calo Mediaset (-0,15%) in attesa dei conti semestrali.