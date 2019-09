Borsa: Milano +0,2%, disoccupati calano

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Piazza Affari è in leggero positivo (+0,2%) in un giornata in cui i dati sulla disoccupazione di agosto risultano ai minimi dal 2011 e l'inflazione stabile a settembre.

In testa al Ftse Mib ci sono Poste (+2,2%) e Juve (+1,4%).

Vanno bene anche le banche, con lo spread poco sopra 139: guadagnano Banco Bpm (+1,8%) col ceo che ha escluso imminenti fusioni, ma ha valutato come sensata un'eventuale con Ubi (+1%), Bper (+0,7%). In rialzo anche Unicredit e Intesa (+0,6%).

Tengono le utility e l'energia, con A2a (+0,9%), Terna (+0,7%), Enel (+0,4%). Un capitolo a parte per il petrolio in calo (wti -1,2%), che vede in perdita Pirelli (-1, 2%), Tenaris (-0,9%) e Eni (-0,5%). Vanno in ordine sparso, come nel resto d'Europa, le auto, con Fca (-0,6%) e Ferrari (+0,6%), e sono in rosso i tecnologici, come Stm (-0,9%).

Tengono Tim (+0,4%) dopo l'accordo con Chili sui film on demand e Mediaset (+0,4%) in attesa dei conti.