Borsa: Europa positiva, euro ai minimi

(ANSA) - MILANO, 30 SET - In positivo, sulla scia del miglioramento a Wall Street, le principali Borse europee, mentre l'euro a metà pomeriggio segna un ribasso fino a 1,0885 dollari, livello minimo da maggio del 2017, per poi recuperare in area 1,09. Nel frattempo Fitch ha stimato una crescita ai minimi degli ultimi otto anni per il 2020 e i dati sul manifatturiero a Chicago sono risultati in calo a Chicago più delle stime ein calo, ma meno delle stime a Dallas. Le migliori Piazze del Vecchio continente sono Parigi e Madrid (+0,67), seguite da Milano (+0,49%) e Francoforte (+0,45%), con Londra fanalino di coda (+0,1%), ma in positivo per la fine della seduta, mentre le opposizioni rinviano ancora la sfiducia a Johnson.

L'indice europeo, Stoxx 600, cresce dello 0,42%. Le auto sono in ordine sparso, con rialzi per Volkswagen (+0,7%), Daimler (+0,5%) e Ferrari (+0,8%), cali per Renault (-0,7%) e Fca sulla parità (-0,05%). Bene le banche, con guadagni per Banco Bpm (+1,7%), Bnp Paribas (+0,9%), Banco Santander (+0,8%).