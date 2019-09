Borsa: Europa debole, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Prosegue debole la seduta d'inizio settimana nelle principali Borse europee. La peggiore è Londra (-0,3) con un piano economico straordinario del governo in caso di no deal, mentre è sulla parità Francoforte (+0,01%) con la disoccupazione ai minimi dal 1990, poco distante da Parigi (+0,07%). Nemmeno Milano corre (+0,17%), nonostante lo spread ancora in calo, a 139 punti, e la migliore è Madrid (+0,4%) col Pil in crescita. Sono positivi i future Usa, in attesa dell'apertura dei mercati e dell'indice pmi per il manifatturiero a Chicago e di quello della Fed di Dallas.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cresce dello 0,09%, con in testa gli investimenti immobiliari e le banche, con guadagni per Bank of Ireland (+1,9%), Banco Bpm (+1,8%) SocGen (+1,2%), Bnp Paribas e Abn Amro (+1%).

Contrastate le auto, con rialzi per Volkswagen e Ferrari (+0,5%) e perdite per Fca e Renault (-0,4%). In rosso informatica e energia, coi petroliferi in calo con il greggio in discesa (wti -1,1%).