Visco, la politica approfondisca i temi

(ANSA) - "La politica non può fare a meno dell'approfondimento, non si può parlare senza sapere di cosa si parla": è quanto afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, alle 'Giornate dell'economia Marcello de Cecco' ricordando la figura del banchiere ed economista Raffaele Mattioli e del suo impegno anche nella promozione e diffusione della cultura umanistica. Visco ha ricordato un carteggio fra Mattioli e Togliatti dove il primo sottolineava il valore, per la classe politica, di conoscere i classici per comprendere il presente. Quanto all'economia, dice il governatore, "è problematica, noi viviamo tempi difficili dove i prezzi potrebbero scendere e se scendono troppo potremmo andare in deflazione con effetti sui debiti pubblici" elevati.