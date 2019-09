Redditi imprenditori 2 volte dipendenti

(ANSA) - "E' del tutto infondata" la tesi secondo cui gli imprenditori dichiarino redditi inferiori ai dipendenti, allo scopo di eludere il fisco. Lo afferma l'Ufficio studia della Cgia di Mestre, esaminando gli ultimi dati presentati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 2018.

Le persone fisiche (artigiani, commercianti, liberi professionisti) hanno dichiarato in media 25.290 euro, mentre le società di persone 34.260 euro. Coloro che sono occupati nelle prime attività percepiscono mediamente 9.910 euro, mentre i lavoratori alle dipendenze dei secondi ne guadagnano 13.850.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi 2018 emerge in particolare come i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi dichiarino mediamente 37.470 euro in Trentino Alto Adige, 36.070 in Lombardia, 31.700 in Friuli Venezia Giulia, 31.070 euro in Veneto, 31.020 in Emilia Romagna, 28.640 euro in Piemonte e 28.630 euro in Liguria.