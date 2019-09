Engie: Jacquier, 3 mld per rinnovabili

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Il gruppo Engie investirà circa 3 miliardi di euro in nuove capacità di produzione di energie rinnovabili nei prossimi tre anni. Lo ha spiegato il ceo di Engie Italia, Olivier Jacquier, aprendo a Milano il Forum Engie Green Friday.

"Investiremo circa 5 miliardi nelle soluzioni per i nostri clienti" ha detto Jacquier, spiegando che le soluzioni che Engie metterà in campo "hanno come punto in comune un migliore efficienza degli asset e nei processi e quindi a una riduzione dei consumi e della emissioni". "Abbiamo inoltre messo a punto soluzioni di misurazione e proposizioni di road map di decarbonizzazione per tutti i target, dai cittadini, alle aziende e ai Comuni" ha aggiunto. Il gruppo Engie ha anche "più che dimezzato le proprie emissioni rispetto a 6 anni, ed è un percorso per il quale continuiamo a lavorare", ha concluso.