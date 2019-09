Borsa: Milano risale (+0,3%)

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Riprende quota la Borsa di Milano (+0,3%), diffusi in mattinata i dati Istat in crescita a settembre sulla fiducia dei consumatori, mentre diminuisce quella delle imprese.

Salgono le banche, con Unicredit (+1,7%) che ha ceduto a Illimity sofferenze ipotecarie, Bper e Ubi (+1,1%), Intesa e Banco Bpm (+0,9%), mentre lo spread Btp-Bund retsa poco sopra 140 punti. Guadagna Tim 8+0,7%), il giorno dopo le dimissioni del presidente Fulvio Conti.

Proseguono in positivo Pirelli (+1,6%), Tenaris (+1,3%), Eni e Saipem (+0,8%), con il petrolio in aumento (wti +0,16%). Vanno bene anche Buzzi (+1,4%), Fca (+1%), Exor (+0,6%), mentre soffre la Juve (-0,7%). Non brillano le utility, tra cui Italgas (-0,9%), Snam (-0,8%), A2a (-0,7%), Terna (-0,6%) e Enel (-0,5%).