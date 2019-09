Borsa: Milano piatta (-0,01%)

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Piazza Affari ha perso smalto nella prima mezz'ora di contrattazioni, girando in leggero rosso (-0,01%), dopo una partenza in positivo. Tengono alcune banche, con Intesa e Unicredit (+0,4%), mentre sono deboli Banco Bpm e Bper (-0,2%) dopo una partenza invariata per lo spread fra Btp e Bund tedesco a 141 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,82%. Sono attesi in mattinata i dati macroeconomici su fiducia delle imprese e dei consumatori a settembre, insieme all'indice dei prezzi alla produzione di agosto. Tra i titoli che guadagnano ci sono Pirelli (+0,8%), Fca (+0,6%) e Eni (+0,4%), col petrolio in calo (wti -0,6%).

Positiva anche Tim (+0,3%), il giorno dopo le dimissioni del presidente Fulvio Conti.

A tirare verso il basso il listino ci sono Juve (-1,6%) e il settore energia con le utility, dove sono in perdita Snam (-1,2%), Hera (-1%, Italgas (-0,9%), Terna (-0,6%).