Borsa: Milano debole (+0,13%)

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Lieve miglioramento Piazza Affari (+0,13%), che resta fanalino di coda in Europa, mentre anche i mercati Usa sembrano ottimisti, coi future positivi, nonostante l'indagine per impeachment sul presidente Donald Trump. L'Italia aspetta invece per la prossima settimana, lunedì, la nota di aggiornamento al Def.

A Milano, mentre si registra un'ulteriore discesa dei tassi nell'asta del Tesoro del nuovo Btp a 5 anni e del Btp a 10 anni per un importo complessivo di 6,75 miliardi, col rendimento del decennale è sceso al nuovo minimo storico dello 0,88%, a svettare resta Pirelli (+2,6%) il giorno dopo che Camfin ha acquistato una nuova call per salire nel capitale. Bene Buzzi Unicem (+1,9%) e i petroliferi, con Tenaris (+1,4%) e Eni (+0,6%). col greggio in calo (wti -0,9%). Guadagnano Tim (+1%), dopo le dimissioni del presidente, e Fca (+0,9), come tutto il settore auto in Europa.

In rialzo anche le banche, con Ubi (+0,9%), Unicredit (+0,7%) e Intesa (+0,4%), mentre lo spread è in salita sopra 141.