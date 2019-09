Borsa: Europa sale, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Continuano in positivo le principali Borse europee, mentre nella zona euro come nella Ue-28 si è registrato a settembre un calo marcato del sentimento economico. Paolo Gentiloni, commissario designato agli Affari economici, invoca intanto equilibrio tra sostenibilità dei conti e crescita. La maglia rosa va a Londra (+1,1%) dove la fiducia dei consumatori a settembre è calata meno del previsto, davanti a Francoforte (+0,8%) con i prezzi delle importazioni ad agosto scesi oltre le attese, e a Parigi (+0,3%) dove gli indici dei prezzi al consumo sono calati più del previsto su base mensile.

Nelle retrovie Milano (+0,1%), con lo spread Btp-Bund a 141 punti, dove i dati Istat segnano una ripresa a settembre della fiducia per i consumatori e un calo per le imprese.

L'indice d'area, Stoxx 600, sale dello 0,6 %, grazie a materiali, energia, auto, con Daimler (+1,3%), Peugeot (+1,1%), Fca e Volkswagen (+0,9%), e banche, con Aib Group (+5,2%) e Bank of Ireland (+4,3%) entrambe a Dublino, Banco Santander (+2%).