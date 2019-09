Borsa: Europa resiste, Milano invariata

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Resistono in territorio positivo le principali borse europee nonostante l'andamento contrastato dei listini Usa (Dow Jones +0,1% e Nasdaq -0,4%). Londra (+0,75%) si conferma in testa davanti a Francoforte (+0,58%), Madrid (+0,4%), Parigi (+0,1%) e Milano (+0,02%). Il rialzo della fiducia dei consumatori misurato dall'Università del Michigan in settembre non compensa i timori sulla guerra dei dazi tra Usa e Cina, con la possibile destituzione del presidente Usa Dondald Trump sullo sfondo. In particolare lo scivolone di Micron Technology (-9,25%) dopo la semestrale deludente frena i rivali europei a martire da Ams (-3,3%), che ha rilanciato la propria offerta su Osram (+5,53%) fino a 4 miliardi di dollari (+6,5%) per battere la nuova cordata rivale composta da Bain e Advent.

In controtendenza Stm (+0,37%) in Piazza Affari, dove salgono i bancari Unicredit (+0,9%) e Ubi (+1,15%), con lo spread in calo a 140 punti.