Borsa: Asia in calo con indagine Trump

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Sono in calo la maggioranza delle principali Borse asiatiche e alcuni analisti vedono tra le cause il possibile impatto dell'indagine per impeachment sul presidente Usa, Donald Trump. Hanno chiuso in negativo Tokyo (-0,77), dove l'inflazione ha rallentato a settembre a meno della metà rispetto a cinque mesi fa. I prezzi al consumi sono aumentati dello 0,5% rispetto a 16 mesi fa, meno delle stime. A pesare risultano essere stati soprattutto un forte calo dei prezzi della benzina e un minore aumento dei costi dell'elettricità domestica. Chiudono in rosso anche Seul (-1,1%) e Taiwan (-0,39%), mentre è positiva Sidney (+0,5%). A mercati ancora aperti calano Hong Kong (-0,1%), Mumbai (-0,3%). Su invece Shangai (+0,3%).

Per i dati macroeconomici, sono previsti per la mattina quelli europei sulla fiducia, sui consumi in Francia, su fiducia delle imprese e dei consumatori e indice dei prezzi alla produzione in Italia. Dagli Usa quelli sulla fiducia dei consumatori, sull'inflazione, sui redditi e sui consumi.