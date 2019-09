Poste e Moneyfarm nel risparmio digitale

Poste Italiane ha stretto una partnership con MFM Investments (Moneyfarm) per l'offrire ai propri clienti servizi digitali di gestione del risparmio.

L'accordo prevede che Poste Italiane distribuisca un servizio di gestione patrimoniale in ETF con 7 linee di investimento occupandosi dell'assistenza alla clientela e del CRM mentre Moneyfarm si occuperà della definizione e della gestione dei portafogli di investimento secondo la sua filosofia che si fonda su asset allocation strategica, diversificazione, orizzonte di lungo termine ed efficienza di costo. Poste sottoscriverà inoltre un aumento di capitale di MFM Holding da 40 milioni insieme a Allianz Asset Management (attuale azionista di minoranza di riferimento della holding) per acquisirne una quota di minoranza alla chiusura dell'operazione prevista per fine anno. Fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, Moneyfarm è una società internazionale di gestione digitale del risparmio con sedi a Milano, Londra, Cagliari e dal 2018 a Francoforte.