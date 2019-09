Forum ANSA con Giovannini su sviluppo

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Sostenibilità e sviluppo, consumo responsabile, redistribuzione della ricchezza, azioni positive per una crescita consapevole: cosa sta facendo l'Italia e quale è la strada da percorrere per avviare il nostro Paese al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030? Di questi temi si parla oggi in un Forum all'ANSA con Enrico Giovannini, presidente dell'Asvis, l'Alleanza per lo Sviluppo sostenibile. A moderare l'incontro, che si svolge a partire dalle 10.00, il direttore dell'ANSA Luigi Contu. Il forum è trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di ANSA e su ANSA.it.