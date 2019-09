Cambi: euro parte senza scosse a 1,095

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Partenza senza scosse per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica passa di mano a 1,0953 dollari (+0,09%). Stabile la sterlina (+0,08% a 1,2363) mentre prosegue lo scontro sempre più aspro fra il premier Boris Jhonson e il Parlamento britannico sulla Brexit. In Asia lo yen è in calo a 107,6 (-0,13%).