Borsa: Milano prende sprint con Lingotto

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Dopo un avvio piatto la Borsa di Milano ha preso nuovo sprint (+0,2%) grazie ad una partenza ben intonata della Galassia del Lingotto, la cui pattuglia è guidata da Ferrari (+1,3%), seguita dalla Juventus (+1%). Fca guadagna (+0,6%) come Exor (+0,6%) mentre voci di stampa danno per riavviato il dossier per la valorizzazione di Comau. Bene anche Amplifon (+0,6%), Stm (+0,9%) e Pirelli (+1,4%).

Cede invece Cnh (-0,4%), come Nexi (-1,1%), Ferragamo (-0,2%) e Snam (-0,17%). Deboli alcune banche, a partire da Banco Bpm (-0,25%) e Intesa (-0,2%) mentre lo spread fra Btp e Bund tedesco è invariato a 141 punti, sullo stesso livello della chiusura di ieri. Fuori dal Ftse Mib cede Iren (-0,9%) dopo al presentazione del piano industriale, come Mediaset (-1,3%).