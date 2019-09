Borsa: Milano guadagna con energia

(ANSA) - MILANO, 26 SET - L'energia, insieme alle utility, e alle banche, favorite dallo spread che ha chiuso sopra 140 punti, hanno portato Piazza Affari a terminare in positivo la seduta, in una giornata in cui l'Istat ha diffuso i dati sui prezzi delle case, aumentati dell'1,3% nel secondo trimestre.

Miglior titolo del listino principale è stato A2a (+3%) e sono andati bene anche Hera (+2,3%), Italgas (+2,1%), Snam e Terna (+1,7%), Enel (+1,5%). Non altrettanto Iren (-0,2%) con la presentazione del piano industriale.

In positivo le banche, con Unicredit (+0,7%) e Intesa (+0,3%). In cima al Ftse Mib anche Juventus (+2,8%) e Exor (+1,7%). Tra le auto è andata bene per Ferrari (+1,4%) e ha tenuto Fca (+0,2%), annunciati nuovi modelli Maserati dal 2020.

In negativo invece Nexi (-3,2%) e Prysmian (-1,3%), così come hanno perso Tenaris (-1,5%) e Saipem (-1%), con il petrolio in calo (wti -1%). Debole anche Tim (-0,3%), nel giorno del Cda che ha visto le dimissioni, a mercati ormai chiusi, del presidente Fulvio Conti.