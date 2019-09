Borsa: Europa e future Usa positivi

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Restano positivi gli indici delle principali Borse europee e i future Usa, diffusi i dati sul Pil Usa nel secondo trimestre (+2%), in attesa dell'apertura di Wall Street. La migliore è Londra (+1,2%), seguita da Parigi (+0,8%), Milano (+0,7%), Francoforte (+0,5%) dove la fiducia dei consumatori viene segnalata in aumento per ottobre, e Madrid (+0,4%).

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,7%, trainato dagli investimenti immobiliari, industria, energia e informatica.

Guadagna il settore auto, tranne che per Renault, che patisce (-1,4%), il giorno dopo che il presidente aveva parlato del flop della fusione con Fca (+0,2%) come argomento "non più di attualità". Brilla Ferrari (+2%) e vanno bene Peugeot (+0,7%) e Volkswagen (+0,3%). Sono in positivo la gran parte delle banche, come Hsbc (+1,3%), Barclays (+0,9%), Intesa (+0,6%) e Unicredit (+0,4%), con lo spread verso 142. Giù invece Abn Amro (-13,2%) con l'indagine per riciclaggio in Olanda. In positivo EssiLux (+1,2%) all'indomani dell'investor day.