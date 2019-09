Borsa: Europa di slancio con informatica

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Dopo un inizio di giornata incerto per le Borse europee, riprendono slancio. L'indice d'area Euro Stoxx è in rialzo (+0,2%), con la finanza in flessione (-0,4%) e informatica, semiconduttori ed energia in rialzo (rispettivamente +0,8% e +0,5%).

A pesare sul comparto finanza è il crollo di Abn Ambro (-10%) dopo la diffusione della notizia che il gruppo bancario è sotto indagine in Olanda per presunte violazioni delle norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Mentre Francoforte guadagna lo 0,16%, Parigi marcia allo stesso ritmo con EssiLux poco mossa all'indomani dell'investor day (+0,15%).

A Londra (+0,3%) spicca il crollo di Pearson, società specializzata in prodotti per la formazione, che perde il 15% dopo aver annunciato che i margini operativi si posizioneranno nella parte bassa delle attese per la debolezza delle vendite negli Usa.