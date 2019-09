Borsa: Europa chiude positiva

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Hanno chiuso in positivo le principali Borse europee, in contrasto con l'andamento in rosso di Wall Street. La migliore è stata Londra (+0,8%) a 7.351 punti, seguita da Parigi (+0,6%) a 5.620 punti e Francoforte (+0,4%) a 12.288 punti, in una giornata in cui il presidente della Bce, Mario Draghi, ha affermato che l'approccio europeo sui rischi sistemici "è ancora incompleto" e la Bce ha evidenziato la necessità di "un considerevole stimolo monetario" per sostenere la crescita e le pressioni al rialzo sui prezzi in modo da far convergere l'inflazione a un livello prossimo al 2%.