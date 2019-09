Bce: serve stimolo monetario forte

Con il pacchetto annunciato da Mario Draghi, lo scorso 12 settembre, la Bce "intende fornire un considerevole stimolo monetario" per sostenere la crescita e le pressioni al rialzo sui prezzi in modo da far convergere l'inflazione a un livello prossimo al 2%, e il consiglio direttivo di Francoforte "è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti". Lo spiega la Bce a fronte di rischi per le prospettive di crescita dell'Eurozona che sono "orientati al ribasso" e con Germania, Olanda e Italia che hanno subito la maggiore contrazione del settore manifatturiero. La Bce ha richiamato i governi con margini di bilancio a intervenire "in maniera efficace e tempestiva" e invitati quelli dei Paesi ad alto debito alla prudenza.