Asvis,ora legge annuale su sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Una legge annuale della sostenibilità che preveda interventi organici e non frastagliati tra i tanti provvedimenti ma anche l'uso dei fondi per industria 4.0 finalizzati all'economia circolare e per aiutare le imprese sui costi per i report di sostenibilità. E' la proposta che l'Asvis presenterà con il proprio 'rapporto annuale' in vista della prossima manovra economica. Lo ha detto il detto Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile parlando al Forum dell'ANSA spiegando che su alcuni punti già concorda con il ministro Patuanelli.