Generali: a Mogliano primo Bootcamp idee

(ANSA) - MOGLIANO VENETO (TREVISO), 24 SET - Un centinaio di dipendenti suddivisi in otto gruppi, ciascuno dei quali focalizzato in un progetto da trasformare in un prototipo funzionante nell'arco di 48 ore. Gli "inventori" di Generali, selezionati dopo la scrematura di un pacchetto iniziale di 120 idee, sono impegnati da ieri all'interno dell'Innovation Park di Generali Italia di Mogliano Veneto, ed alcuni di loro hanno potuto riposare brevemente dentro le tende posizionate sul prato del quartier generale trevigiano.

Si tratta del primo Corporate Bootcamp, esperienza lanciata fra i circa 15 mila operatori in Italia della Compagnia del Leone. L'iniziativa si sta svolgendo alla presenza, fra gli altri, del Country Manager per l'Italia e amministratore delegato di Generali Italia, Marco Sesana.