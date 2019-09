Borsa: Milano cauta (+0,16%), pesa Cnh

(ANSA) - MILANO, 24 SET - La Borsa di Milano è in cauto rialzo (+0,16%) in linea con gli altri listini europei che avevano iniziato male la settimana sui timori legati al dato Pmi deludente della Germania. Resta sotto pressione la Juventus (-2%) già pesante alla vigilia per l'aumento di capitale da 300 milioni e le vendita continuano a colpire Ferragamo (-1,14%).

Deboli anche i petroliferi Eni (-0,48%) e Saipem (-0,14%), male Cnh (-1,47%), declassata da Banco Akros da 'accumulate' a 'neutral' e Fca (-1,31%). Bene intonati invece i bancari guidati da Ubi (+1%) con Mediobanca in aumento dello 0,53% alla vigilia del patto di consultazione, la prima riunione dopo il blitz di Del Vecchio, e la partecipata Generali che si conferma positiva (+0,42%) dopo aver ridotto il debito di 250 milioni col riacquisto di bond. Positiva Atlantia (+0,78%). Fuori dal paniere principale Mediaset (+0,15%) è poco mossa dall'ampliamento del fronte delle azioni legali da parte di Vivendi.