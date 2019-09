Borsa Londra al palo, frena Francoforte

(ANSA) - MILANO, 24 SET - La scossa della Corte Suprema britannica, che mette all'angolo il premier Boris Johnson dopo lo stop al Parlamento con la Brexit alle porte, ha fatto sbandare la Borsa di Londra (-0,04%) in parallelo col rafforzamento della sterlina. Ha ridotto intanto i rialzi Francoforte (+0,05%) per le accuse ai vertici di Vw (-2,4%) che trascinano anche Porsche (-2,5%). Restano ben intonate Parigi (+0,24%), dove Essilux è poco mossa (+0,15%) mentre gli analisti fanno le loro valutazioni in attesa del Capital Market Day, e Milano (+0,27%), sostenuta dai difensivi Hera (+2,94%), Snam (+2,67%) e Italgas (+2,59%) così come da Diasorin (+2,2%) che può vendere in Europa il suo test per la varicella in attesa della certificazione anche sul mercato Usa. Sempre deboli invece la Juve (-1,65%), già venduta ala vigilia per l'aumento di capitale da 300 milioni, Fca (-1,36%), che dovrà pagare 23,1 milioni di imposte in Lussemburgo, e Cnh (-1,26%) su cui Banca Akors ha abbassato il giudizio. Limita le perdite Exor (-0,23%).